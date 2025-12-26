Un muerto y dos heridos tras ataque armado en Tehuacán

Un saldo preliminar de dos heridos y un muerto fue el resultado de un ataque armado en la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, en el municipio de Tehuacán.

El crimen ocurrió la noche de Navidad, cuando vecinos llamaron a emergencias para reportar que en la vía pública se habían escuchado múltiples disparos de arma de fuego.

Agentes de Seguridad Ciudadana, personal de Protección Civil y paramédicos llegaron hasta la zona donde confirmaron que un hombre había perdido la vida y dos más estaban heridos de bala.

Te puede interesar: Se incendian árboles de Navidad en Cuautlancingo y Tecamachalco

Al entrevistarse con testigos, refirieron que la agresión fue ejecutada desde un vehículo en movimiento y que, presuntamente, las víctimas habían mantenido previamente una discusión con los agresores.

Igualmente, trascendió que todos los involucrados se encontraban en estado etílico; las autoridades comenzaron las investigaciones ministeriales y los heridos fueron llevados a un hospital para su atención.

#Seguridad Un muerto y dos heridos fue el saldo de una riña que escaló a los balazos en la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, del municipio de Tehuacán.



Las víctimas quedaron inconscientes sobre la vía pública y fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil… pic.twitter.com/2WtfFVRBvA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 26, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: