Decomisan artículos de Ryan Wedding, exatleta olímpico buscado por el FBI

México decomisó 62 motocicletas de alta gama, dosis de metanfetamina y marihuana, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos y documentación ligadas a Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI.

El Gobierno de México informó que ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad y Estado de México, relacionados con un exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses.

Participaron la FGR, SSPC, Semar, Sedena y Guardia Nacional, como parte de cooperación bilateral para detener requeridos internacionales, con autorización judicial tras líneas de investigación sobre el sujeto extranjero.

Ryan Wedding, exsnowboarder canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 en Salt Lake City, dirige desde México una organización violenta aliada y vinculada al Cártel de Sinaloa, según el Departamento de Estado de EU.

El 8 de diciembre, la Embajada de EU en México alertó en video que Wedding “se esconde” en el país. Por ello, ofrecieron una recompensa elevada a 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

