General Atlantic compra el 49% del Club América por 240 mdd

El Grupo Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa y dueña del Club América, anunció la venta del 49% del equipo, el Estadio Banorte y terrenos adyacentes a General Atlantic por más de 240 millones de dólares.

La tasación total de la empresa alcanzó los 490 millones de dólares. “Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia y confirmando su vocación de grandeza“, se lee en el comunicado oficial.

Grupo Ollamani conservará el 51% de la sociedad y Emilio Azcárraga Jean se mantendrá como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, liderando el club, el estadio y los terrenos.

Te puede interesar: Dictan prisión preventiva contra exárbitro “Chiquimarco” por violencia familiar

La nueva entidad se denominará Grupo Águilas, con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible. “El paso que hoy se anuncia impulsa y transforma al América, sin perder su esencia”, expresaron.

Además, se anunció una alianza estratégica con Kraft Analytics Group, de los dueños de New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS), para acceder a bases de datos y analítica avanzada.

Te recomendamos: