Asentamientos irregulares invaden zonas de alto riesgo en Puebla capital

El 93 por ciento de las zonas federales donde cruzan ductos de Petróleos Mexicanos en la capital poblana concentra asentamientos irregulares, mientras que en el 80 por ciento de las barrancas también hay viviendas asentadas de manera irregular, pese al peligro que representa.

Así lo indicó el director de Gestión de Riesgos, Rubén Borau, quien señaló que apenas el 7 por ciento del espacio donde se ubican los ductos se encuentra libre de población.

En cambio, en zonas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hay entre 40 o 50 por ciento de ocupación irregular, lo cual atribuyó a que el peligro es más evidente, como en la colonia Santa Anita al norte de la capital poblana.

Debido a que es una zona federal, el Ayuntamiento solo apoya con la notificación a las familias de los riesgos que corren si viven en esas zonas.

Además, las y los presidentes de juntas auxiliares le avisan al gobierno municipal de los nuevos asentamientos que se presentan, para que las autoridades acudan y alerten a la población y no dejar que habiten la zona por años.

Canoa es la zona que presenta mayor crecimiento de asentamientos irregulares, aunque los casos se registran en toda la ciudad, como San José Los Cerritos, San Sebastián de Aparicio, Santa Bárbara y San Miguel Negrete.

Al sur de la capital del estado hay colonias como Esfuerzo Nacional y Prados Agua Azul donde se registran asentamientos irregulares.

Editor: César A. García

