Cuatro personas mueren por presunta intoxicación en San Andrés Cholula

Cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fallecieron la noche del 24 de diciembre en San Andrés Cholula, presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono, según autoridades locales.

Elementos de Bomberos acudieron a un domicilio en la prolongación 4 Oriente 1227, alertados por un familiar que detectó un fuerte olor a gas al no recibir respuesta de los ocupantes.

Los rescatistas hallaron a las víctimas sin signos vitales: una en el baño y las otras tres en distintas áreas de la vivienda. A pesar de la rápida intervención, ya habían perdido la vida.

Te puede interesar: Choque entre autobuses deja 3 muertos y 11 heridos en la Tlapa-Puebla

Por su parte, las indagatorias preliminares apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono; no obstante, la Fiscalía General del Estado realizará las diligencias para confirmar la causa.

Entre las víctimas se encuentra una maestra de Coatzacoalcos, Veracruz, junto con sus dos hijos, cuyos cuerpos serán trasladados al municipio veracruzano para su velación y sepultura.

Editor: César A. García

Te recomendamos: