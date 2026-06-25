Pável Gaspar presenta iniciativa para proteger a menores de violencia sexual

Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y familiar, mediante la implementación de medidas institucionales, periciales y jurisdiccionales orientadas a prevenir su revictimización durante la investigación y persecución de los delitos, el diputado Pável Gaspar Ramírez presentó una iniciativa en sesión ordinaria.

Mediante la propuesta, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

La iniciativa pone énfasis en la necesidad de garantizar la aplicación del principio del interés superior de la niñez cuando estos casos se atiendan a nivel institucional y jurisdiccional.

Para su estudio y resolución procedente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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