Agua de Puebla inicia sustitución de tuberías en el Centro Histórico

La empresa Agua de Puebla iniciará este lunes 23 de marzo los trabajos de sustitución de tubería para renovar la red de conducción y distribución de agua potable en el Centro Histórico, con el objetivo de mejorar el servicio para 8 mil 870 habitantes del primer cuadro de la ciudad.

La obra contempla una inversión de 9.7 millones de pesos y se desarrollará sobre la calle 2 Norte, comenzando en el tramo de la 14 a la 16 Oriente, el cual permanecerá cerrado durante la intervención, sin afectar los cruces vehiculares. Conforme avancen los trabajos, se continuará por cada cuadra hasta llegar a la 24 Oriente.

Se invita a los usuarios y vecinos a tomar precauciones y considerar los cierres temporales correspondientes, ya que al término de la obra se reflejará su beneficio.

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Los trabajos consisten en la renovación de tubería de 12 y 24 pulgadas de diámetro, lo que permitirá eliminar fugas recurrentes y modernizar la línea principal de conducción que abastece al Centro Histórico, en el polígono comprendido entre el Boulevard 5 de Mayo y la avenida 11 Norte-Sur, así como de la 24 a la avenida 13 Oriente-Poniente.

Cabe destacar la coordinación con el Gobierno de la Ciudad para el cierre de vialidades y la habilitación de rutas alternas para vecinos y automovilistas durante el desarrollo de las obras; además de contar con todos los permisos correspondientes.

Esta intervención forma parte del compromiso de inversión de Agua de Puebla para la mejora continua del servicio. Con la renovación de la red hidráulica en el Centro Histórico, se reducirá la pérdida de agua por fugas y se mejorará la presión y el abasto en esta importante zona de la ciudad.

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