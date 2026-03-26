Silvia Morimoto reconoce avances de Puebla en igualdad y desarrollo

En el marco de la conferencia “Mujeres tejiendo historias”, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Silvia Morimoto, subrayó, ante más de quinientas poblanas, la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones para impulsar una agenda de igualdad con resultados concretos.

Durante su intervención, señaló que el impulso a la autonomía económica y social es un elemento clave para el desarrollo sostenible. En este sentido, reconoció a Puebla por la implementación de políticas públicas orientadas a reducir brechas y generar condiciones más justas, especialmente en ámbitos como la inclusión, el crecimiento económico y la prevención de la violencia.

Asimismo, destacó que la coordinación entre organismos internacionales y gobiernos permite diseñar estrategias con impacto directo en la calidad de vida de la población, a partir de acciones integrales y medibles. En este contexto, resaltó el trabajo conjunto con la administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el cual ha permitido consolidar programas enfocados en ampliar oportunidades y garantizar derechos.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, afirmó que en Puebla se impulsa una política pública que coloca el bienestar social como prioridad, con acciones encaminadas a generar mejores condiciones para las poblanas.

También destacó el momento que vive el país con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que su llegada representa un cambio significativo en la vida pública nacional y abre nuevas rutas para la participación de las mujeres. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la colaboración social y a continuar con la construcción de entornos donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

El encuentro se consolidó como un espacio de análisis sobre los retos actuales y la necesidad de mantener una agenda permanente en favor de los derechos y la inclusión.

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