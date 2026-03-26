Pepe Chedraui acerca salud y programas sociales a Infonavit La Victoria 

Con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, llevó a cabo una Jornada Integral Imparable en Infonavit La Victoria, acercando servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para disminuir los índices de marginación, rezago y pobreza en zonas de atención prioritaria, mediante atención directa a las y los ciudadanos.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que la jornada tiene la intención de acercar los servicios a todas las personas que lo necesitan y en diferentes puntos de la capital. Esto, siguiendo la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en conjunto con el gobernador, Alejandro Armenta.

“Estamos aquí para poder atender al Infonavit La Victoria; para poder, a través de estos talleres, hacer comunidad, que nos conozcamos, que saquemos las cosas adelante, que las atendamos como las debemos atender, tenemos que darle varias vueltas a Puebla capital”, dijo.

Por su parte, Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana destacó que estas jornadas cuentan con servicios municipales, estatales y federales para atender y responder a las necesidades de la ciudadanía, como lo instruye el alcalde Pepe Chedraui.

A su vez, la secretaria de las mujeres, Zaira González Gómez, destacó el trabajo del presidente municipal de colocar a las mujeres al centro de su agenda con eventos de este tipo. Asimismo, invitó a las y los presentes a acercarse a los diferentes módulos para aprovechar los servicios disponibles en beneficio de su bienestar.

Durante la jornada, dependencias municipales, estatales y federales brindaron atención gratuita a la ciudadanía a través de diversos servicios como atención de la Financiera del Bienestar; consultas médicas, dentales y psicológicas; talleres de prevención de violencia, bullying y adicciones; vacunación; módulos de Atención Ciudadana y Desarrollo Urbano; orientación jurídica; bolsa de trabajo y reclutamiento para la Academia de Policía; pláticas dirigidas a jóvenes; acciones de prevención del delito; servicios de cuidado personal; programas de abasto social como LICONSA y DICONSA; así como la participación de instituciones académicas, el Congreso del Estado y el Poder Judicial y la marca 5 de Mayo.

Asimismo, se contó con la colaboración de diversas instancias para el empadronamiento a programas sociales y el acceso a capacitaciones para el emprendimiento, fortaleciendo la atención integral a las y los asistentes.

Con estas jornadas, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para garantizar el acceso a servicios, promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

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