Tonantzin Fernández rehabilita calle Cholula en San Diego Cuachayotla

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, continúa cumpliendo los compromisos adquiridos con las y los cholultecas durante su campaña. Este domingo, inauguró la primera etapa de la rehabilitación de la calle Cholula, en la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que esta vialidad es de gran importancia no sólo para quienes la transitan diariamente, sino también para los ciclistas que participan en la Carrera Clásica, ya que forma parte del circuito de competencia.

Por su parte, el presidente auxiliar, Moisés Almonte, señaló que las obras públicas impulsadas por el Ayuntamiento tienen un sentido social, y reconoció a la presidenta municipal por encabezar acciones que verdaderamente benefician a la población.

Asimismo, los organizadores de la Carrera Clásica agradecieron a la presidenta municipal, pues la rehabilitación de esta calle había sido una petición planteada durante varios años, siendo esta administración la que finalmente dio respuesta a la solicitud.

Cabe mencionar que, como parte de esta primera etapa, se rehabilitaron más de 270 metros lineales con concreto asfáltico, mejorando la movilidad y la seguridad de ciclistas, motociclistas y automovilistas de esta y otras juntas auxiliares.

