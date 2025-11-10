Irá 5 años a prisión por herir a repartidor que no le invitó una cerveza

La autoridad judicial determinó una sentencia de 5 años de prisión en contra de Zenón N., por su responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas en agravio de un repartidor de una empresa de galletas.

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2022 en la tienda “La Poblanita”, ubicada en el municipio de Huauchinango.

De acuerdo con los argumentos aportados por la Fiscalía General del Estado, el hoy sentenciado ingresó al establecimiento y exigió a la víctima, quien se encontraba realizando la entrega de un pedido, que le invitara una cerveza.

Al recibir una negativa, Zenón N. agredió al repartidor con un cuchillo, resultando este con lesiones en la cara y el cuerpo.

Una vez concluidas las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la sentencia condenatoria, la cual incluye la reparación del daño. La resolución se basó en las pruebas presentadas por el Ministerio Público que acreditaron la responsabilidad del imputado.

