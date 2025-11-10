Congreso de Puebla realiza Torneo de Ajedrez Ritmo Rápido

Con la finalidad de promover el pensamiento lógico, la estrategia, la disciplina y el trabajo intelectual como herramientas fundamentales para el desarrollo humano y social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar”, del Congreso del Estado, llevó a cabo el Torneo de Ajedrez Ritmo Rápido.

Durante la inauguración de este torneo, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó la realización de estos eventos que ayudan a la niñez y a las juventudes a desarrollar sus habilidades mentales.

También reconoció la labor de las madres y padres de familia por inculcar el amor al deporte-ciencia, como es conocido el ajedrez, que permite formar generaciones críticas, analíticas y competitivas.

El legislador destacó el caso de Iván Vallejo Saavedra, seleccionado nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Sub-18, con quien hizo la apertura del torneo. El evento se realizó en la sede del Congreso local, en las categorías: menor, sub-18 y libre.

En la apertura de este torneo se contó con la presencia de las diputadas Azucena Rosas Tapia, Ana Laura Gómez Ramírez y el diputado José Luis Figueroa Cortés, así como el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera, y la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez.

De igual manera, asistió el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas “Gilberto Bosques Saldívar” del Congreso del Estado, Oscar Emilio Carranza León.

