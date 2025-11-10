Trasladan a joven con quemaduras faciales desde Acatlán por vía aérea

Resultado de la pronta respuesta y del trabajo coordinado del gobierno estatal que preside el mandatario Alejandro Armenta, una joven de 19 años con quemaduras en el rostro fue trasladada por vía aérea desde Acatlán de Osorio hasta la ciudad de Puebla, donde recibe atención médica especializada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia.

La paciente presentó quemaduras de segundo grado en el rostro, que afectan más del 4.5 por ciento de la superficie, además de un cuadro de sepsis y obesidad mórbida, tras un accidente ocurrido mientras manipulaba una vela en su domicilio.

Al recibir atención en el Hospital General de Acatlán, presentó complicaciones respiratorias durante la madrugada, por lo que fue estabilizada e intubada por el personal médico, y ante la necesidad de atención de tercer nivel, se activó el protocolo de traslado aéreo de emergencia.

El operativo fue coordinado por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud, cuyo equipo médico y paramédico garantizó en todo momento la estabilidad de la paciente, durante el vuelo hacia la capital del estado.

Una vez más, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de salvaguardar la salud y la vida de las y los poblanos, al asegurar una atención médica oportuna, especializada y gratuita, por amor a Puebla.

