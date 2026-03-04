Olimpia Coral encabeza conferencia en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense (IMMT), llevó a cabo la rueda de prensa y Conferencia Magistral “Ley Olimpia”, impartida por la activista y promotora Olimpia Coral Melo Cruz.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, más de 500 personas asistieron a la conferencia, donde se destacó que la Ley Olimpia es el comienzo de una lucha constante para erradicar la violencia digital, la cual se manifiesta a través de la difusión, producción y reproducción de contenido digital íntimo, vulnerando la privacidad y seguridad de las personas.

En su mensaje, el edil Juan Manuel Alonso reconoció a Olimpia Coral Melo por emprender la concientización de la sociedad sobre la violencia digital a través de su experiencia; asimismo, exhortó a la comunidad a sumarse a la lucha por un Texmelucan más justo y con más oportunidades para las mujeres.

La presidenta de Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, destacó que dicha ley protege a miles de mujeres en el país y que estos espacios informativos permiten generar entornos más justos y dignos.

La Directora del IMMT, Mónica Helena Escalante Fuentes, reconoció al alcalde Juan Manuel Alonso, por ser un aliado de las mujeres, generando espacios de conciencia donde la participación de ellas promueve una sociedad más justa.

En este evento, se contó con la presencia del cabildo municipal, autoridades de municipios de la región, colectivas feministas, instituciones educativas y funcionarios municipales.

Finalmente, Olimpia Coral Melo Cruz y autoridades municipales asistieron a pintar un mural en la calle Ley Olimpia en San Lucas Atoyatenco, misma que es la primera en Latinoamérica en llevar este nombre que simboliza un compromiso local para visibilizar y sancionar la violación a la intimidad sexual.

