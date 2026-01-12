Aseguran tres vehículos usados para robo de hidrocarburo en Zacatlán

Tres unidades presuntamente utilizadas para la comisión del delito de robo de hidrocarburo fueron aseguradas en el municipio de Zacatlán, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables de su operación.

Durante este fin de semana, autoridades informaron que, mediante un operativo interinstitucional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y Policía Municipal de Zacatlán lograron ubicar los vehículos.

Te puede interesar: Hallan cuerpo de joven desaparecido en barranco de Huauchinango

El despliegue ocurrió en la comunidad de Nanacamila, donde fueron localizadas las camionetas, de las cuales dos contaban con reporte de robo y tenían contenedores utilizados para el almacenamiento y traslado ilegal de combustible.

Las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de las personas o grupos responsables de su uso.

#Seguridad 🚓 En una acción conjunta, autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron vehículos utilizados para el robo de hidrocarburo.



La intervención tuvo lugar en en la comunidad de Nanacamila, Zacatlán, donde se localizaron cuatro camionetas, dos de ellas con… pic.twitter.com/HzYZub3uxW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 11, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: