Hallan cuerpo de joven desaparecido en barranco de Huauchinango

El cuerpo de un joven con reporte de desaparición fue localizado al fondo de un barranco en el municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. El hallazgo ocurrió tras un aviso ciudadano que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en una zona de difícil acceso, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con el reporte realizado por pobladores de la comunidad de Xopanapa, se informó sobre un vehículo aparentemente abandonado dentro de un despeñadero, presuntamente tras salirse de la carretera. Al acudir al sitio, personal de Protección Civil, así como elementos de las policías estatal y municipal, localizaron un automóvil Volkswagen Golf color azul marino, con placas del estado de Querétaro y daños visibles en el parabrisas.

Durante la inspección, los rescatistas encontraron, a aproximadamente 20 metros del vehículo, el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.De manera preliminar, se presume que la víctima era quien conducía la unidad y que perdió el control, lo que habría provocado que el vehículo saliera del camino y cayera al fondo del barranco.

Debido a las condiciones del terreno y la escasa visibilidad, fue necesario el uso de cuerdas para la recuperación del cuerpo, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde, se confirmó que el fallecido era Filogonio M. J., de 22 años de edad, originario de Xicotepec y reportado como desaparecido desde el 2 de enero de 2026.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el deceso fue consecuencia de un accidente o si existe la posible comisión de un delito.

Editor: César A. García

