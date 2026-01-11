Asalto en taquería de Amozoc deja un muerto y un herido

Un asalto con violencia dejó un saldo de una persona muerta y otra herida en el municipio de Amozoc, cuando dos hombres armados irrumpieran en un establecimiento y abrieran fuego contra clientes antes de darse a la fuga.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, las cuales muestran que minutos después de las 22:00 horas del sábado, los sujetos arribaron a una taquería ubicada sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del Barrio de Santiago.

De acuerdo con las imágenes, amenazaron de inmediato a los empleados de “El Asadito”, a quienes exigieron el dinero de la caja y sus pertenencias. Posteriormente, uno de los sujetos se aproximó a dos clientes para despojarlos de sus objetos de valor.

En ese momento, una de las víctimas intentó enfrentar al asaltante para impedir el robo; sin embargo, el agresor accionó un arma de fuego contra ambos clientes, lo que provocó la muerte de uno de ellos y dejó al otro gravemente lesionado.

A la llegada de paramédicos y policías, únicamente se pudo confirmar el fallecimiento de una de las víctimas, mientras que el herido fue atendido y trasladado a un hospital.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación; hasta el momento no se reportan personas detenidas.

