Profepa clausura y multa relleno sanitario de Huehuetla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 200 mil 257 pesos y decretó la clausura total y definitiva del relleno sanitario ubicado en San Juan Ozelonacaxtla, perteneciente a Huehuetla, Puebla, luego de confirmar múltiples incumplimientos ambientales.

La dependencia federal informó que las irregularidades representaban riesgos de contaminación para el suelo, el agua y la salud de la población.

Por ello, emitió la resolución después de un procedimiento administrativo iniciado el año pasado, casi al mismo tiempo en que la comunidad de Ozelonacaxtla realizó manifestaciones y bloqueos carreteros para exigir el cierre del sitio.

Durante las protestas, pobladores señalaron que por años demandaron al ayuntamiento de Huehuetla atender la contaminación y transparentar el manejo de residuos, pero no hubo respuesta a sus demandas, por lo que fue necesaria la intervención de autoridades federales y estatales en reuniones informativas y asambleas comunitarias.

Te puede interesar: Puebla cerrará el ejercicio fiscal 2025 con finanzas “sanas”

En tanto, la Profepa realizó una inspección en la que confirmó que el relleno operaba sin autorización en materia de impacto ambiental, pese a estar ubicado en un área preferentemente forestal.

Además, determinó que el ayuntamiento de Huehuetla no presentó los estudios técnicos obligatorios para la construcción y operación del sitio, establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Entre las irregularidades encontradas, destacó la ausencia de estudios topográficos, geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos, así como la falta de monitoreo de lixiviados, biogás y acuíferos, instrumentos esenciales para prevenir la contaminación del suelo y del agua superficial y subterránea.

Tras el análisis técnico y jurídico de las pruebas recabadas, la Profepa emitió la resolución sancionatoria el 10 de diciembre de 2025, la cual fue notificada el 5 de enero de este año al ayuntamiento de Huehuetla, así como la multa económica, la clausura definitiva y ordenó al municipio cumplir con un cronograma de acciones para el cierre final del sitio.

🚨En Huehuetla, #Puebla, la Profepa impuso como sanción una multa económica y la clausura total definitiva de un relleno sanitario debido a diversos incumplimientos en materia ambiental que representan riesgos de contaminación para el suelo, el agua y la salud de la población.… pic.twitter.com/FqrYEuSDau — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 9, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: