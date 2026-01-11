Morena Puebla evaluará a alcaldes y diputados este 17 de enero

El Consejo Político de Morena en Puebla convocó a una sesión ordinaria para el próximo 17 de enero, en la cual evaluarán el cumplimiento del decálogo de ética por parte de alcaldes, diputados locales y federales del partido.

La quinta sesión ordinaria se llevará a cabo en San Pedro Cholula, donde el punto central será la fiscalización del desempeño de sus autoridades municipales y legislativas bajo los principios de la “Cuarta Transformación”.

La sesión estará encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, y el presidente del Consejo, Andrés Villegas Mendoza.

Además de la evaluación ética, el orden del día incluye movimientos internos y rendición de cuentas de las bancadas morenistas.

El líder de Morena en el Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, y Juan Antonio González Hernández, coordinador de diputados federales, presentarán sus respectivos avances.

Se contempla la emisión de un dictamen sobre el cumplimiento del Decálogo de Ética, firmado por los alcaldes que entraron en funciones en octubre de 2024.

Esta reunión será decisiva para determinar posibles amonestaciones o llamados de atención a aquellos ediles que se hayan apartado de la línea política y ética del movimiento.

Siguiendo el llamado del gobernador Alejandro Armenta, el partido verificará que los presidentes municipales apliquen los 10 principios básicos que aceptaron antes de rendir protesta:

Lealtad al pueblo : El servidor público se debe a la ciudadanía.

: El servidor público se debe a la ciudadanía. Austeridad Republicana : Erradicar privilegios y gastos superfluos.

: Erradicar privilegios y gastos superfluos. Democracia participativa : Consultar al pueblo ante conflictos.

: Consultar al pueblo ante conflictos. Transparencia : Rendición de cuentas periódica y absoluta.

: Rendición de cuentas periódica y absoluta. Cero corrupción : Aplicación de mecanismos para castigarla.

: Aplicación de mecanismos para castigarla. ⁠Igualdad de género : Equipos de gobierno equilibrados.

: Equipos de gobierno equilibrados. Prioridad a los pobres : Enfoque de recursos en los más necesitados.

: Enfoque de recursos en los más necesitados. No privatización : Fortalecimiento de los servicios públicos.

: Fortalecimiento de los servicios públicos. No represión : Prohibición del uso de la policía contra el pueblo.

: Prohibición del uso de la policía contra el pueblo. ⁠Humildad: Ejercicio del poder sin banalidades.

La sesión se celebrará el siguiente sábado a las 10:00 horas, en el Hotel Calle Quetzalcóatl, municipio de San Pedro Cholula.

En el marco de los asuntos internos del movimiento, se convoca a las consejeras y los consejeros a participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Morena en el estado de Puebla. pic.twitter.com/Bom58ORa7O — Morena Puebla (@MorenaPuebla_) January 10, 2026

