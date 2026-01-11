SSC Puebla implementará operativo por regreso a clases

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementará diversas acciones de coordinación para generar entornos seguros y esquemas de movilidad, ante el próximo inicio de actividades escolares de más de un millón de estudiantes este lunes 12 de enero.

La SSC, por medio del personal de la Dirección General de Control de Tránsito, realizará recorridos constantes en las zonas escolares; además, llevará a cabo labores de gestión vial en los principales bulevares, avenidas y calles, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular y garantizar que peatones y automovilistas lleguen de forma segura a sus destinos, principalmente en zonas escolares donde se concentra un importante número de personas.

Para ello dispondrá de un estado de fuerza de 130 elementos desplegados en los diferentes puntos de congestionamiento, a la par de patrullajes preventivos para cubrir las rutas de transporte público y resguardo en planteles educativos.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones para evitar contratiempos: salir con tiempo de casa, no estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos, conducir con precaución, usar el cinturón de seguridad y atender en todo momento las indicaciones de los agentes viales.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de mantener una capital en orden, fortaleciendo la coordinación entre sociedad y autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de prevenir accidentes viales, reforzar la seguridad en escuelas y garantizar la paz y tranquilidad de estudiantes, padres, maestros, directivos y ciudadanía en general, tanto en las calles como en el interior de las aulas educativas.

