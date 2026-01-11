SMDIF San Pedro Cholula entrega resultados de Jornada de Ultrasonidos

Reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las familias cholultecas, el DIF Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, entregó los resultados de la Jornada de Ultrasonidos realizada el pasado 13 de diciembre.

En total, 35 personas fueron beneficiadas con 52 estudios gratuitos, entre los que se incluyen ultrasonidos obstétricos, de vesícula, próstata, riñón, tiroides y mama, cuyos resultados fueron entregados este viernes.

Al respecto, la Mtra. Lupita Fernández destacó que el DIF Municipal trabaja de manera permanente en favor de las y los cholultecas, ofreciendo diversos servicios gratuitos, e invitó a la ciudadanía a acercarse y conocer los programas y apoyos disponibles.

Durante la entrega, el Dr. Ahmed Veller Gómez, en representación del Dr. Román de Ita, hizo entrega de los estudios y brindó orientación médica personalizada a cada beneficiario, fortaleciendo el seguimiento y cuidado de su salud.

Esta acción es resultado del trabajo de la Dirección de Promoción a la Salud del DIF San Pedro Cholula y se encuentra alineada con la política pública del Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, orientada a fortalecer la salud y el bienestar de la comunidad.

