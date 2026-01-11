Reparten más de 30 mil juguetes a niños y niñas de San Pedro Cholula

El DIF Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, en coordinación con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, realizó la Caravana de la Transformación, recorriendo todas las juntas auxiliares y la cabecera municipal.

Durante tres días, se entregaron más de 30 mil juguetes a niñas y niños cholultecas, llevando no solo obsequios, sino también sonrisas y momentos de convivencia. Como parte de esta iniciativa, se realizó una entrega masiva en la Plaza de la Concordia, donde miles de familias disfrutaron de un espectáculo de payaso y de la iluminación navideña del primer cuadro de la ciudad.

Al respecto, la Mtra. Lupita Fernández destacó que el DIF Municipal trabaja no solo por el desarrollo y bienestar de las familias, sino también por fortalecer la ilusión y la esperanza de las niñas y los niños, reiterando su compromiso de continuar laborando de manera permanente en favor de quienes más lo necesitan.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, señaló que las infancias son una prioridad para su administración, impulsando programas sociales y acciones que fortalecen su desarrollo integral, así como participando activamente en fechas significativas como el Día de Reyes, que representan ilusión y alegría para los más pequeños.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de atender a todos los sectores de la población, trabajando de manera coordinada entre las distintas áreas del Ayuntamiento y el DIF Municipal para brindar servicios y acciones integrales en beneficio de las y los cholultecas.

