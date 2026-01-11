Congreso de Puebla decidirá a finales de enero el futuro de su antigua sede

El Congreso de Puebla analiza convertir a la vieja sede legislativa, ubicada en el Centro Histórico de la capital, en un centro de estudios académicos.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, informó que será a finales de enero cuando determinen el destino del inmueble histórico.

En entrevista, precisó que representantes del Instituto de Investigaciones Legislativas “Gilberto Bosques Saldivar” le solicitaron utilizar la antigua sede como un centro de estudios.

En ese sentido, apuntó que la propuesta será analizada por los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Gobierno.

A la par, considerarán la propuesta que tenían sobre la mesa inicialmente, para convertir al recinto legislativo en un museo abierto al público.

El uso que se dará al inmueble dependerá de la viabilidad y decisión que tomen los líderes de las distintas bancadas, una vez que concluya el periodo de comparecencias por la glosa del Primer Informe de Gobierno.

La sede de la calle 5 poniente número 128 dejó de ser utilizada como sede oficial del Congreso del Estado en diciembre del 2024, tras la inauguración del nuevo edificio en la zona de Los Fuertes.

El inmueble es una joya arquitectónica cuya construcción data de 1833 y sufrió daños estructurales tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Por otro lado, el coordinador de la bancada de Morena, Pável Gaspar, abordó la situación de la nueva sede legislativa, la cual aún requiere autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para modificaciones estructurales.

Señaló que han mantenido tres reuniones con el director del INAH en Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, para gestionar el permiso de intervención en la techumbre.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura, se busca retirar la vegetación que cubre el techo para evitar filtraciones de agua y daños estructurales, una medida que debe ser avalada bajo criterios de conservación de patrimonio.

