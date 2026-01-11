Puebla registra cuatro incendios forestales en lo que va de 2026

En lo que va de 2026, se han registrado cuatro incendios forestales en Puebla, los cuales dejaron un saldo de 20 hectáreas afectadas, según datos del Centro Estatal de Manejo del Fuego, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

Los siniestros ocurrieron en los municipios de Ixtacamaxtitlán, Chilchotla, Atlixco y San Salvador El Seco, a donde brigadas estatales y federales acudieron para sofocar el fuego, que afectó principalmente pastizal, hierba y arbustos.

Para la atención de los siniestros participaron seis brigadas, entre ellas los “Coyotes” de la dependencia estatal, así como las brigadas “Rojo 4” y “Armadillos” de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), además de elementos de la Policía Forestal, Protección Civil y Bomberos.

Según la información preliminar, Chilchotla fue el municipio con mayor afectación, pues el incendio que se registró consumió 10 hectáreas de matorral y arbustos en el paraje “Barranco de La Cruz”. Mientras que en San Salvador El Seco, el fuego se presentó en el paraje “Tres Cerritos”, ubicado en el Cerro del Brujo.

Cabe mencionar que el año pasado se registraron más de 300 incendios forestales en la entidad que se concentraron en 77 municipios.

Sin embargo, la superficie afectada es de 13 mil hectáreas, cantidad que es 57% menor a las 30 mil 406 hectáreas con daños por incendios registradas durante 2024, año que cerró con 421 incendios.

