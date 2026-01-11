Gaby Chumacero coordina acciones en favor de grupos vulnerables

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez se reunió con Rodolfo Huerta Espinosa, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, para coordinar acciones en favor de grupos vulnerables.

Durante el encuentro, se dio seguimiento a las peticiones ciudadanas recibidas en territorio, para que la gestión legislativa se traduzca en soluciones reales y directas.

Un punto central de la reunión fue la planeación de la agenda 2026, enfocada en la promoción y defensa de los derechos de las poblaciones LGBTTTIQANB+, así como en la importancia de diseñar actividades formativas que garanticen un año de avances significativos en materia de igualdad y no discriminación.

“Nuestra prioridad es que nadie se quede atrás. Este 2026 seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el doctor Alejandro Armenta Mier, para que los derechos de todas, todos y todes sean una realidad tangible”, enfatizó la legisladora.

Te recomendamos: