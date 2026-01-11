Puebla fortalece apoyos directos a migrantes repatriados o retornados

Para consolidar su actividad económica, impulsar la derrama económica local y la estabilidad familiar entre las comunidades migrantes, el Gobierno de Puebla fortalece el respaldo a connacionales poblanos repatriados o retornados con apoyos directos para proyectos productivos, emprendimientos y empleo comunitario.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que las y los migrantes que se acercan a la Secretaría de Gobernación estatal y a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) acceden a estos apoyos y reiteró que el programa permanece abierto para hermanas y hermanos poblanos que aún no han sido atendidos.

Cabe mencionar que, a través del IPAM, cada beneficiario recibió el año pasado, 20 mil pesos para reactivar negocios, talleres o tierras de cultivo, con la entrega programada de otra cantidad igual durante 2026.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, informó que durante 2025 se promovieron campañas en Estados Unidos dirigidas a hijas, hijos, nietas y nietos de migrantes para que regresen a conocer sus raíces en sus comunidades poblanas. Las acciones incluyeron promoción en ciudades como Los Ángeles, California, y se ampliarán con visitas a Nueva York, con el objetivo de fortalecer el arraigo cultural, el orgullo de identidad y la economía turística.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que esta política forma parte de una visión integral de desarrollo con enfoque social, alineada al humanismo mexicano, y reconoció el respaldo de la presidenta de México a las acciones del Gobierno de Puebla en favor de las comunidades migrantes, como un esfuerzo coordinado que prioriza dignidad, bienestar y oportunidades para quienes han contribuido históricamente tanto al país como al estado.

Te recomendamos: