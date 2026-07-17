Reconocen manejo sustentable de bosques en ejido de Poxcuatzingo

El ejido de Poxcuatzingo obtuvo el Certificado Nacional otorgado por la organización Simbionte Tueri Natura S.A. de C.V., como reconocimiento al manejo sustentable de sus bosques, luego de cumplir con los requisitos establecidos para acceder a esta distinción.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la presentación de resultados del primer año del programa “Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes”, evento encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, con la participación de autoridades del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatlán (SOSAPAZ) y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Con esta certificación, el ejido de Poxcuatzingo se suma al de Atexca, que previamente obtuvo esta distinción. Ambos núcleos agrarios tuvieron que cumplir con un proceso de evaluación y un programa integral de conservación forestal para acceder al reconocimiento, el cual tendrá vigencia hasta mayo de 2030.

El programa “Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes” busca fortalecer la conservación y protección de los bosques mediante la participación conjunta del Gobierno Federal, el municipio y la sociedad. Entre sus acciones contempla la prevención y combate de incendios forestales, vigilancia comunitaria para evitar la tala clandestina y el cambio de uso de suelo.

Además, incluye actividades enfocadas en la conservación de la biodiversidad, protección de hábitats de flora y fauna, cuidado de zonas de recarga hídrica y nacimientos de agua, así como acciones de educación y sensibilización ambiental entre ejidatarios y habitantes.

Como parte de la jornada, autoridades municipales y federales, junto con integrantes de la Brigada Forestal y ejidatarios, realizaron una reforestación comunitaria como acto simbólico en favor de la conservación ambiental.

El evento fue organizado por la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, a cargo de Myldred Ibarra, en coordinación con autoridades de la CONAFOR.

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