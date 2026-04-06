Diputado del PT defiende voto contra revocación de Claudia Sheinbaum

El Partido del Trabajo (PT) bloqueó la consulta Revocación de Mandato para evitar que morenistas se “cuelguen” de la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2027.

Así lo sostuvo el diputado local José Luis Figueroa Cortés, al justificar el voto en contra de la bancada petista en el Senado de la República respecto al “Plan B” de la presidenta de México.

Según el legislador, la negativa busca garantizar un equilibrio democrático y que los cargos de elección popular se ganen con trabajo territorial y no mediante el aprovechamiento de la figura presidencial.

En entrevista, señaló que el partido busca elecciones legítimas con candidatos que tengan el mérito de recorrer las calles.

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“Que caminen, que toquen los cuartos y busquen el voto como debe de ser, y no se estén colgando de la imagen de la presidenta”, sentenció el diputado.

La controversia creció luego de que la senadora poblana y coordinadora estatal del PT, Lizeth Sánchez García, fue quien presentó la modificación para eliminar que la revocación de mandato se realizara el mismo día de la jornada electoral de 2027.

Figueroa Cortés expuso que será la propia senadora quien detalle los motivos técnicos y políticos de esta propuesta que generó fricciones con Morena.

A pesar de la diferencia de criterios en el Congreso de la Unión, José Luis Figueroa aseguró que la alianza electoral rumbo al 2027 en Puebla no corre peligro.

Editor: César A. García

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