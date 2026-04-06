Plantean cartilla emocional para prevenir feminicidios en Puebla

Desde el Congreso de Puebla, se propuso la creación de una Cartilla Nacional de Educación Emocional y cursos obligatorios para hombres de 15 a 75 años, con el objetivo de prevenir feminicidios.

Así lo expuso Manuel Valencia Martínez, dirigente de la Federación de Comerciantes Independientes de Puebla y Tlaxcala, quien presentó su obra literaria: “30 segundos de Furia por 30 años de Prisión”.

El libro es el resultado de una serie de entrevistas directas con feminicidas sentenciados, cuyas historias revelan un patrón común: la falta de control de impulsos.

Valencia Martínez sostiene que muchos de los casos de feminicidio y violencia grave ocurren en lapsos breves de ira descontrolada que destruyen la vida de la víctima, del agresor y de sus familias.

“No vengo a hablar solo del libro, sino de una realidad que afecta a miles de personas… cómo 30 segundos pueden cambiar la vida de dos personas y de todos los que los rodean”, sentenció ante los asistentes.

En ese sentido, la propuesta central del líder tianguista busca convertirse en una política pública de prevención.

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En una primera parte, propuso que todos los hombres en un rango de edad de 15 a 75 años se sometan obligatoriamente a programas de reeducación emocional.

Los cursos estarían diseñados para dotar a los varones de herramientas para el control de la agresividad y el respeto irrestricto hacia las mujeres.

Como mecanismo de control, planteó la creación de un documento oficial similar a una cartilla de vacunación o servicio militar.

Esta serviría para llevar un historial de la participación de los hombres en los talleres y sugirió que los espacios de reeducación se impartan de manera formal en todas las escuelas del estado.

El autor recordó que su obra se gestó durante los 4 años y 7 meses que permaneció privado de su libertad.

Durante ese tiempo, se dedicó a escuchar los testimonios de quienes hoy purgan condenas por violencia de género, concluyendo que la prevención mediante la inteligencia emocional es la única vía para reducir las estadísticas de feminicidio en Puebla.

Editor: César A. García

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