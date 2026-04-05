Ataque armado deja dos hombres muertos en Xicotepec

Un ataque armado perpetrado en un inmueble de la colonia Canta Ranas, en Villa Ávila Camacho, desató una intensa movilización policial en el municipio de Xicotepec de Juárez, donde autoridades localizaron múltiples casquillos percutidos calibre 9 milímetros, manchas hemáticas y diversos vehículos, algunos de ellos desvalijados, dentro de la escena asegurada como parte de las investigaciones.

Tras la agresión, dos hombres fueron trasladados de emergencia en un vehículo particular sin placas al hospital del IMSS de La Ceiba, donde ingresaron con heridas de bala de gravedad. Pese a los esfuerzos médicos, uno de ellos murió a la 01:25 horas del sábado 4 de abril y el segundo perdió la vida a las 03:00 horas, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento de los cuerpos.

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Las víctimas fueron identificadas como Jaime B., de 35 años, originario de Tulancingo, Hidalgo, y de oficio taxista, así como Juan Galindo López, de 27 años, con origen en la misma región serrana. Ambos presentaban múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo abdomen, tórax, extremidades y espalda.

El caso fue clasificado como homicidio calificado, por lo que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que el inmueble donde ocurrió la agresión quedó asegurado. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Editor: César A. García

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