Choque de motocicletas deja varios lesionados en Izúcar

Un fuerte accidente vehicular registrado en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas un menor de edad que presenta traumatismo craneoencefálico.

El percance ocurrió sobre la carretera hacia Oaxaca, en las inmediaciones de la zona conocida como Cuatro Caminos. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a dos motocicletas; en una de ellas viajaba una familia integrada por un hombre, una mujer y un menor de un año de edad, mientras que en la otra unidad presuntamente se trasladaban entre cuatro y cinco personas.

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Tras el impacto frontal, resultaron lesionadas varias personas de ambos grupos. De la familia afectada, dos de sus integrantes presentan lesiones, entre ellos el menor de un año, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico y se reporta en estado delicado bajo valoración médica. Asimismo, del grupo señalado como presunto responsable también se reportan personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos y personal de emergencia municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital General de Izúcar de Matamoros para recibir atención médica especializada.

Editor: César A. García

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