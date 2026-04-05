Congreso de Puebla albergará exposición “Las que abrieron camino”

Con el objetivo de visibilizar y reconocer a mujeres poblanas históricas y contemporáneas que han abierto camino en distintos ámbitos, así como colocar en el centro las voces de nuevas generaciones sobre igualdad, derechos y futuro, la diputada Xel Arianna Hernández García impulsa la exposición denominada “Las que abrieron camino”, que próximamente se instalará en el Congreso del Estado.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, promovió esta exposición en el marco del Día Internacional de la Mujer y estuvo disponible del 23 al 27 de marzo en Los Portales, en las inmediaciones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Puebla.

La exposición comprende 15 caballetes con las fotografías y la descripción de la lucha que emprendieron diversas poblanas, como reconocimiento y conmemoración a sus acciones y legado.

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