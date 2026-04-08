Artemis II capta imágenes inéditas del “lado oscuro” de la Luna

La misión Artemis II sobrevoló con éxito la cara oculta de la Luna, donde la tripulación de la nave Orión captó imágenes inéditas, incluida una fotografía de un eclipse solar tomada desde el espacio.

La Casa Blanca y la NASA compartieron la primera imagen obtenida durante el sobrevuelo, en la que se observa a la Tierra ocultándose tras el horizonte lunar desde la perspectiva de la nave.

“La humanidad, desde el otro lado” fue el mensaje difundido por la Casa Blanca, con el que destacó el registro de la misión en la órbita lunar y de la primera foto desde la cara oculta de la Luna.

Asimismo, la NASA difundió el momento en que la Luna eclipsa completamente al Sol, captada el 6 de abril, lo que permitió documentar un fenómeno pocas veces observado por la humanidad.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

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Durante el recorrido, la tripulación enfrentó un apagón de aproximadamente 40 minutos, al encontrarse en el punto más cercano a la superficie lunar, lo que impidió la transmisión de datos hacia la Tierra.

No obstante, las imágenes captadas fueron reveladas horas después, una vez restablecida la comunicación, lo que permitió confirmar el éxito del sobrevuelo en la cara oculta del satélite natural.

La tripulación de Artemis II establece un nuevo récord

Por su parte, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen también establecieron un récord al alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio.

Tras completar la maniobra, la tripulación inició su regreso a la Tierra y llevará consigo observaciones sobre cráteres, impactos de meteoritos y fenómenos celestes que aportarán datos científicos.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

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