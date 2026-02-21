Volkswagen aplicará jornadas cortas sólo los viernes

Las actividades de Volkswagen se desarrollan con total normalidad y los ajustes de jornadas cortas sólo se registrarán cada viernes, precisó la empresa.

A través de un comunicado de prensa, abundó que el resto de los días laborables para personal técnico se mantiene sin cambios.

La empresa afirmó que el esquema operativo de jornadas cortas en la producción ya ha sido implementado en ocasiones anteriores para adaptar la capacidad de la planta a los requerimientos del mercado y programas de producción.

“Volkswagen de México mantiene un diálogo abierto, constructivo y constante con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) priorizando siempre la estabilidad laboral y la competitividad de la empresa”, dijo.

La planta automotriz expresó su compromiso con el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva, pilares fundamentales para mantener una relación laboral sólida y de beneficio mutuo.

