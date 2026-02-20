BUAP impulsa “Trae tu propio recipiente” para reducir desechos plásticos 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puso en marcha este año la campaña “Trae tu propio recipiente”, una iniciativa orientada a promover el consumo responsable y reducir la generación de residuos de un solo uso en las cafeterías de preparatorias, Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria 2 y Complejos Regionales.

El coordinador de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, Diego Ariel Riva, explicó que la campaña se alinea con el programa integral de manejo de residuos universitarios, cuyo objetivo es disminuir la generación de desechos, especialmente aquellos considerados plásticos de un solo uso.

Recordó que en 2019 el Consejo Universitario aprobó el proyecto para la eliminación de este tipo de materiales, lo que derivó en diversas acciones previas en unidades académicas.

“Lo que busca este programa es tratar de reducir el uso de residuos y la generación de residuos, y fundamentalmente, de aquellos que se denominan plásticos de un solo uso”, señaló Riva. Detalló que materiales como PET y unicel, comúnmente utilizados para suministrar alimentos y bebidas, generan un volumen importante de desechos que terminan en rellenos sanitarios y son difíciles de compostar.

La estrategia implementada a partir de enero consistió en acercarse a cada cafetería universitaria para explicar a los concesionarios la importancia del proyecto e invitarlos a sumarse mediante la colocación de material gráfico y el desarrollo de acciones para incentivar a la comunidad a utilizar recipientes reutilizables, como descuentos o promociones.

“La manera más sencilla es justamente utilizar materiales que yo pueda reutilizarlos”, enfatizó el coordinador, quien destacó que la campaña busca generar conciencia entre estudiantes y personal para reducir el impacto ambiental de los desechos.

