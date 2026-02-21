Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Puebla

Con el objetivo de consolidar una política pública orientada a garantizar el derecho al trabajo digno de las Personas Privadas de la Libertad, la Secretaría de Economía y Trabajo instaló y celebró la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario del Estado de Puebla como parte del proceso de reinserción social con un enfoque humanista y de derechos humanos.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, señaló que la instalación del Comité Estatal tiene como propósito fortalecer la protección y el cuidado de las Personas Privadas de la Libertad en el estado de Puebla, así como impulsar la coordinación interinstitucional para diseñar y aplicar estrategias que garanticen sus derechos y bienestar.

El titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, Gabriel Alejandro Tamariz Sánchez, destacó que el estado de Puebla se convierte en la entidad número 18 del país en conformar este Comité Estatal, cuyo propósito es promover oportunidades de empleo formal y digno para las Personas Privadas de su Libertad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que, Por Amor a Puebla y con la convicción de Pensar en Grande, este órgano fortalecerá la reinserción social mediante la capacitación y el empleo, a partir del trabajo coordinado entre la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal, a fin de impulsar dignidad, inclusión y justicia social.

Por su parte, la presidenta de Coparmex en Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, refirió que cuando se habla de empleo dentro y fuera de los centros penitenciarios se habla de dignidad, seguridad y reconstrucción del tejido social. Afirmó que el trabajo formal debe formar parte de una política de prevención del delito, ya que reduce el riesgo de que las personas opten por actividades ilícitas. Señaló que este objetivo solo es posible mediante una alianza sólida entre las instituciones gubernamentales y el sector productivo.

Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el comité consolida una política pública humanista que garantizó el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad, en alineación con la Recomendación General 44/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Comité quedó integrado por el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gerardo Gabriel Chedraui, como presidente ejecutivo; el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, como secretario técnico; el secretario de Gobernación, José Samuel Aguilar Pala; el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte; el secretario de Salud, Justino Joaquín Espidio Camarillo; el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso; la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón; la secretaria del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez; la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro; el subsecretario de Deporte y encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud del Estado, Mauricio García Castillo; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena; la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón; el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes; el director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, Alfonso Aguirre González; el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Andrés Morales Zayas; la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, Apolinaria Martínez Arroyo; y el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Juan Carlos Valdez Zayas.

