SSP despliega operativo de seguridad por eventos masivos en zona de estadios

La Policía Estatal mantiene activo un operativo preventivo y de vigilancia en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc y el Auditorio GNP, con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias que asisten a eventos deportivos y artísticos en ambos recintos.

El despliegue policial contempla presencia estratégica en el estacionamiento gratuito, recorridos permanentes de supervisión, y control del flujo vehicular y peatonal en coordinación con la Policía Municipal. También se implementan acciones de prevención para evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad de los asistentes.

El dispositivo incluye monitoreo continuo desde los sistemas de videovigilancia, coordinación interinstitucional y personal capacitado para la atención inmediata de cualquier eventualidad.

