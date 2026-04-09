Pável Gaspar llama a evitar actos anticipados de campaña

Ante el creciente activismo de diversos perfiles que buscan posicionarse rumbo al 2027, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, reiteró el llamado contra los actos anticipados de campaña.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla recordó que existen lineamientos nacionales del partido que prohíben la promoción personalizada.

En entrevista, enfatizó que no se trata de una sugerencia personal, sino de un mandato partidista diseñado para garantizar la equidad.

Asimismo, precisó que el Consejo Nacional de Morena prohibió la colocación de anuncios espectaculares, lonas y otros instrumentos para promocionarse.

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Remarcó que los servidores públicos deben cumplir con sus responsabilidades actuales sin utilizar sus cargos como plataforma electoral.

“No son tiempos de campaña, son tiempos de territorio. Lo de campaña será el otro año; ahorita vamos a trabajar, vamos a territorio”, declaró.

La declaración se dio después de que, durante la tradicional Feria de la Gordita en La Resurrección, se documentó el reparto de folletos con la imagen de Celina Peña Guzmán, actual subsecretaria federal de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Pável Gaspar recordó que, aunque los integrantes del movimiento están obligados a mantener el contacto con las bases, este no debe “contaminarse” con aspiraciones prematuras.

#Puebla 🗣️ "No son tiempos de campaña, son tiempos de territorio", señaló el presidente del @CongresoPue, Pavel Gaspar, al retirar el llamado para que morenistas no se promuevan electoralmente antes de tiempo.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/0PHhaqhXM5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 9, 2026

Editor: César A. García

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