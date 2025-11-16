Centro Histórico libre de comercio informal en El Buen Fin

La Secretaría General de Gobierno informa que, gracias a los acuerdos con organizaciones de comercio popular, el Centro Histórico de Puebla se mantiene libre de comercio informal, garantizando calles transitables y ordenadas durante El Buen Fin (13 al 17 de noviembre).

Estas acciones buscan evitar la competencia desleal hacia establecimientos formalmente constituidos y asegurar un entorno seguro y accesible para las y los visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad.

La SGG mantiene el diálogo y la coordinación con representantes del comercio popular para fortalecer acuerdos que favorezcan tanto a comerciantes formales como a quienes buscan alternativas ordenadas de desarrollo económico.

