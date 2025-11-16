En informe, Luana Amador reafirma compromiso a favor de las personas con discapacidad

A un año del inicio de la LXII Legislatura, la diputada Luana Armida Amador Vallejo ha trabajado para que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad, mediante iniciativas y puntos de acuerdo, así como acciones de concientización en la sociedad.

A través de su informe, presentado por escrito, la diputada detalló que ha ingresado 11 iniciativas y seis puntos de acuerdo. Entre las acciones, destaca la aprobación de las reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se establece la responsabilidad del Estado en la detección, control y tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus.

Asimismo, propuso reformas a la Ley de Educación del Estado, para implementar programas de sensibilización; mediante este esquema se busca que las y los alumnos de primaria participen en talleres de concientización en materia de discapacidad, al considerar que es más efectivo educar a la niñez para lograr una cultura de respeto, inclusión y no discriminación para las y los poblanos.

Además, resalta que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado de Puebla, que busca garantizar que el transporte público en la entidad responda a las necesidades de todos los sectores de la población, especialmente de aquellos que históricamente han enfrentado barreras para ejercer su derecho a la movilidad.

En el informe, detalla que una de las acciones que ha impulsado es la realización de 10 talleres de sensibilización sobre la discapacidad, donde se capacitaron a más de 200 personas, entre diputadas y diputados, personas servidoras públicas, representantes de los medios de comunicación y ciudadanía.

Como parte de su labor de gestión, la diputada expone que ha trabajado activamente para apoyar la canalización de pacientes que requieren cirugías y otros procedimientos médicos urgentes y ha gestionado donaciones de sillas de ruedas. Respecto a las acciones de obra comunitaria, impulsó proyectos en San Gregorio Atzompa, Chipilo, San Andrés Cholula y Puebla capital.

