Escuelas podrán participar en Desfile Revolucionario de Atlixco

Atlixco se prepara para conmemorar el Aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional Desfile Cívico, que —como destaca la presidenta Ariadna Ayala— se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 9:00 de la mañana. La ciudadanía podrá consultar la ruta oficial en las redes sociales del Ayuntamiento.

Ariadna Ayala informó que participarán instituciones educativas de todos los niveles, además de asociaciones civiles y ligas deportivas, en un recorrido que reunirá a cientos de familias atlixquenses para celebrar la historia, identidad y orgullo nacional.

La presidenta Ariadna Ayala llamó a fortalecer los valores de justicia social, libertad e igualdad, promoviendo entre niñas, niños y jóvenes la importancia del legado revolucionario.

¡Atlixco se prepara para conmemorar el Aniversario de la Revolución Mexicana!

Planea tu llegada. pic.twitter.com/DKhQeTZZ9i — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) November 13, 2025

Te recomendamos: