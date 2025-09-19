SSC Puebla capacita a restauranteros en prevención y seguridad

Empresarios del sector restaurantero recibieron una capacitación en las instalaciones del Complejo de Seguridad Ciudadana (SSC), sobre medidas de prevención y seguridad, las mismas que podrían implementar al interior de sus instalaciones.

A través del Departamento de Prevención del Delito, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Puebla participaron compartiendo sus experiencias y las estrategias que han implementado para fortalecer sus esquemas de seguridad.

Parte de las actividades que se realizaron dentro de esta capacitación, que incluyó un recorrido por las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), corresponden al programa denominado “Negocio de la Ciudad Segura”, en donde se abordaron temas relevantes como:

Prevención situacional y factores de riesgo, con el objetivo de proteger el negocio, los empleados y los clientes, evitando robos, fraudes, vandalismo o conflictos, mediante acciones preventivas que reduzcan riesgos y generen confianza.

Factores de riesgo y control de accesos (puertas de seguridad, lectores de tarjetas).

Cultura de la legalidad – Denuncia.

App de Seguridad Inmediata.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, trabaja en acciones como estas para seguir manteniendo una capital en orden, con estrategias que buscan reconstruir la paz, así como brindar espacios de protección a las y los habitantes.

Te recomendamos: