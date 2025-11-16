Gabriela Ruiz registra planilla con Manuel Herrera para elección de CDM panista

En el registro de aspirantes a la reposición de la contienda por la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Gabriela Ruiz Benítez rechazó ser “Juanita” por aceptar encabezar la planilla con Manuel Herrera Rojas, tras el revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiró su triunfo para que una mujer sea la próxima dirigente.

La panista acusó que traer ese concepto en la segunda vuelta es discriminatorio y defendió la planilla que ahora encabeza al señalar que sumó a más personas a su proyecto.

“Nosotros somos mujeres con capacidad de decisión, con miras de altura, me parece que traer al escenario ese concepto (de Juanita) es discriminación“, comentó.

Este domingo 17 de noviembre, Ruiz Benítez llegó rodeada de simpatizantes a las instalaciones del Comité Directivo Municipal en donde formalizó su registro como aspirante a la presidencia municipal del partido, acompañados de panistas como el diputado Rafael Micalco Méndez y la exlegisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia.

En su discurso, lanzó indirectas a su contrincante Guadalupe Leal y a quienes la acompañaron a su registro, al señalar que ahora apoyan a quienes los reprimieron en su momento y a no ir en unidad cuando se les ha ofrecido.

“Acción Nacional se ha desgastado entre pleitos que no nacen de la militancia, discusiones que no resuelven lo que pasa con nuestras colonias y decisiones que lejos de unirnos han debilitado a nuestro partido frente a la ciudadanía”, dijo.

En este sentido, aprovechó para resaltar que ganó en una junta auxiliar sin ventaja política, contra hombres y mujeres y sin “reservas de género” y reprochó que hubo panistas quienes golpearon a los gobiernos del mismo partido, no para corregirlos, sino para debilitarlos adentro y exhibirlos afuera.

“Por segunda vez, nos los vamos a chingar”

Después de registrarse, Herrera Rojas hizo una V con los dedos y dijo que además de la victoria representaba que por segunda vez “nos los vamos a chingar”.

“Hoy venimos más fuertes que nunca, hoy grandes amigos han querido y se han sumado a este gran proyecto generosamente porque saben que es lo mejor para Acción Nacional, pero también a los nuevos que se han integrado”, dijo.

De manera irónica, expresó que si al “Peje le funcionó ser ilegítimo, por qué a mí no“, en referencia al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

