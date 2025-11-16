Familia de Cecilia Monzón enfrenta dos procesos judiciales simultáneos

La familia de Cecilia Monzón tendrá que librar dos batallas jurídicas al mismo tiempo: conseguir de nueva cuenta la sentencia por violencia familiar y terminar el juicio de feminicidio que se reanuda este martes 18 de noviembre.

La carrera por conseguir justicia tiene sólo 23 días hábiles, de acuerdo con el calendario del Poder Judicial, tiempo en el que la hermana de la activista, Helena Monzón, espera dos condenas y no continuar con los procesos legales hasta 2026.

“Quedan 23 días hábiles del calendario del Poder Judicial de Puebla. En ese plazo tiene que acabar el juicio de feminicidio. Y ahora también el de viofam. Me niego a aceptar que esto pueda seguir en 2026“, escribió Helena durante el fin de semana.

En el juicio por violencia familiar, la sentencia de seis años fue revocada y se tendrá que repetir el fallo que dará el Tribunal de Enjuiciamiento.

No obstante, Helena Monzón dijo que ya están coordinados con la Fiscalía General del Estado y debido a la situación pedirán una condena más alta a la conseguida en el juicio oral pasado.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que continuará el juicio por violencia familiar, en cuya audiencia se agregará el testimonio de Cecilia, a través de un escrito.

En tanto, el juicio por feminicidio sigue su curso, aunque la familia Monzón también se ha enfrentado a diversos obstáculos, la mayoría por el actuar de las defensas de los tres acusados del crimen contra la activista, entre retrasos a las audiencias, la suspensión de varias para alargar el proceso.

Helena Monzón informó la semana pasada que ya se encuentran en la parte final del juicio oral por feminicidio, ya que sólo esperaban el testimonio de personal de la FGE que ya no trabaja en el órgano de procuración de justicia.

Para el feminicidio, la familia espera una pena de 60 años, incluida contra el exaspirante al gobierno de Puebla que es señalado como autor intelectual del crimen, ocurrido en mayo de 2022.

