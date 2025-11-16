Graciela Palomares presentó 25 iniciativas en su primer año legislativo

“Impulsé una agenda con propósito: fortalecer la seguridad, proteger la economía familiar, ampliar derechos y cuidar el entorno en el que vivimos. Cada acción, cada iniciativa y cada gestión ha tenido una meta en común, que Puebla sea un lugar más seguro, más justo y con mayores oportunidades para todas y todos”, expuso la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez al presentar su Primer Informe de Actividades Legislativas.

En el ejercicio de rendición de cuentas, realizado por escrito y en redes sociales, la diputada detalló que a lo largo del primer año legislativo presentó 25 iniciativas y 25 puntos de acuerdo, que tuvieron como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas.

La legisladora destacó que su propuesta para la regulación de motocicletas fue aprobada. Además, entre sus iniciativas se encuentran las relacionadas con la procuración de justicia, para aumentar las penas por el delito de asociación delictuosa, actualizar el delito de extorsión para considerar en él a los denominados “monta choques”, sanciones por violencia vicaria cometida por interpósita persona y la modificación a los supuestos en el delito de violencia familiar.

Asimismo, la diputada destaca sus iniciativas para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos y una Fiscalía Especializada para la Protección y Bienestar de las Personas Adultas Mayores. También, propuestas para la implementación de programas en perspectiva de género dirigidos a servidores públicos y contar con personal especializado en atención psicológica y trabajo social en escuelas.

Como parte de las iniciativas, detalló las relacionadas con la vivienda, el uso de energías limpias, la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de migrantes y personas con discapacidad.

Finalmente, en materia de gestión, detalló las acciones realizadas como parte del programa de Obra Comunitaria, el acercamiento de servicios de salud, donaciones de equipamiento para escuelas y de sillas de ruedas.

