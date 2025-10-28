Más de 300 agentes de Proximidad Vial iniciarán funciones en Puebla

A partir del 1 de noviembre entrarán en funciones más de 300 elementos de Proximidad Vial, quienes se encargarán de vigilar el cumplimiento del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en carreteras estatales, aunque en los primeros meses no aplicarán multas.

La secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, explicó que los agentes recibieron capacitación en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla, aunque además poseen formación universitaria en distintas ramas.

Indicó que tendrán presencia en las vialidades estatales para orientar, prevenir y proteger a las y los automovilistas, además de favorecer una movilidad segura y ordenada en el territorio poblano.

La funcionaria destacó que los agentes de Proximidad Vial comenzarán sus labores a partir del 1 de noviembre con operativos tácticos, para agilizar la circulación en “horas pico”.

Además, aclaró que durante lo que resta del año “no van a infraccionar” a conductores que violen las normativas, pues sería hasta 2026 cuando se apliquen las sanciones correspondientes.

Sostuvo que no se trata de una medida recaudatoria, pues se trata de cuidar de las y los ciudadanos, esto al resaltar que lamentablemente cada día hay más siniestros viales por el exceso de velocidad y la falta de respeto a los ordenamientos viales.

Editor: César A. García

