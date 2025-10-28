Elon Musk lanza Grokipedia, nueva enciclopedia digital

Elon Musk presentó Grokipedia, una nueva enciclopedia digital creada por su empresa xAI para competir directamente con Wikipedia, la enciclopedia libre.

El lanzamiento responde a las críticas del multimillonario sobre el supuesto “sesgo ideológico de izquierda” de la plataforma colaborativa.

La versión 0.1 cuenta actualmente con más de 885 mil artículos en inglés, frente a los siete millones de Wikipedia. Musk prometió una versión 1.0 “10 veces mejor” que el sitio actual.

“El objetivo de Grokipedia es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad“, declaró el empresario en X. La plataforma es de acceso gratuito y su contenido es generado por Grok.

El lanzamiento estaba programado para septiembre, pero se retrasó para “eliminar la propaganda”. El magnate ha acusado a la Wikipedia de estar “controlada por activistas de extrema izquierda“.

En agosto, Musk afirmó que Wikipedia no puede “utilizarse como fuente definitiva” por su “sesgo extremadamente izquierdista”. Incluso pidió suspender las donaciones a la plataforma.

Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

