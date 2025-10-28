Uber ya puede operar dentro de aeropuertos mexicanos

Este lunes 27 de octubre, una jueza federal avaló la derogación de una norma que permitía que un conductor de la plataforma digital Uber pudiese ser detenido en caso de que condujesen en inmediaciones de cualquiera de los 77 aeropuertos que hay a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Dicho esto, la compañía que ofrece servicios de traslado de pasajeros a través de su aplicación celebró esta noticia, asegurando que, en lo que se resuelve el juicio de amparo, ninguno de sus conductores podrá ser detenido en caso de que conduzcan dentro de algún aeropuerto.

Dentro de los principales argumentos que la empresa estadounidense enarbola para que se le permita operar en dichas instalaciones está la demanda que habrá de este servicio por parte de turistas recién llegados de cara al próximo mundial que se celebrará el siguiente año en México, Estados Unidos y Canadá.

“Las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo”, puntualizó la compañía en un comunicado.

Uber lleva en México desde 2013 y ha ganado su popularidad dentro de la población debido a los diversos servicios que ofrecen a lo largo y ancho del país con aplicaciones como Uber Planet, Uber Pet, Uber Assist, UberX, Uber para Empresas y Uber Eats.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

