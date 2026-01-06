Gripe en Estados Unidos alcanza cifra récord desde hace 30 años

En este inicio de año, Estados Unidos atraviesa uno de los inviernos más complejos, donde la gripe estacional ha alcanzado un aumento preocupante de hospitalizaciones y muertes asociadas , de acuerdo con autoridades de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que las consultas médicas y registros hospitalarios, han alcanzado la cifra más alta desde 1997, hace casi 30 años.

El virus se ha propagado especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La combinación de bajas temperaturas, mayor convivencia en espacios cerrados y un menor cuidado tras la pandemia, ha favorecido la rápida propagación del virus, registrando más de 11 millones de casos esta temporada y 120 mil hospitalizaciones.

Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de acudir al médico ante síntomas graves como fiebre persistente, dificultad para respirar o deshidratación, así como evitar la automedicación.

También han recordado que, aunque muchas personas consideran la gripe como una enfermedad menor, puede derivar en complicaciones serias como neumonía, insuficiencia respiratoria o descompensaciones en pacientes con padecimientos previos.

Además, los CDC anunciaron una revisión del calendario de vacunación infantil en Estados Unidos tras las recientes decisiones políticas “antivacunas”, las cuales reducen el número de las recomendadas de manera universal y dejando algunas, como la de la influenza, bajo un esquema de decisión médica individual, personal o enfocadas a grupos de mayor riesgo.

Por ello, recomiendan mantener medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y el aislamiento voluntario cuando se presenta la enfermedad.

