Armenta exhorta a municipios a invertir en seguridad pública

El gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó a las y los presidentes municipales de Puebla a invertir en recursos en seguridad pública, pues de los 217 municipios, solo 158 destinaron el 20% de su presupuesto del Fortamun a dicha materia.

En conferencia de prensa, el mandatario recalcó que es una responsabilidad de los servidores públicos invertir en temas de seguridad, pues así está previsto en la Constitución, y hacer una gestión responsable del dinero del pueblo.

“Quienes estamos en el ámbito directivo seamos eficientes, no ineptos, porque los que están en el ámbito operativo: las enfermeras, los policías, el ciudadano; requieren atención“, apuntó.

Lo anterior, luego de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, evidenciara que no hay un manejo adecuado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Indicó que al cierre de 2025, 158 de los 217 municipios de la entidad cumplieron con la obligación de ejercer el 20 por ciento o más de dicho presupuesto en tareas de seguridad.

De los 59 municipios restantes, dijo que 22 destinaron entre el 15 y el 19 por ciento; 14 ayuntamientos etiquetaron entre el 10 y el 14 por ciento; mientras que 11 invirtieron apenas entre el 1 y el 9 por ciento.

En tanto, 12 municipios no destinaron ni un solo peso de este recurso federal a la seguridad pública, afectando las tareas de vigilancia en sus demarcaciones, pues refirió que en varios municipios no hay policías o los elementos carecen de armas por falta de certificación.

En ese sentido, reveló que el 40 por ciento de los 7 mil 898 policías municipales en la entidad no cuentan con las certificaciones vigentes requeridas para ejercer plenamente sus funciones, incluyendo el uso de armamento.

El vicealmirante destacó que la omisión de aplicar el 20 por ciento del Fortamun en seguridad pública puede derivar en sanciones administrativas y financieras por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Editor: César A. García

